Пока нельзя говорить о возвращении к обычной жизни, ведь враг продолжает наступление на соседние области. Поэтому в Киеве продолжают работу блокпосты, которые пока не планируют разбирать.
В Киеве за время войны уровень преступности снизился почти на 50%.
За это время Нацполиция выявила более 20 диверсионно-разведывательных групп, зачистила 31 населенный пункт Киевской области и открыла 167 уголовных производств.
Об этом сообщил начальник Главного управления полиции Киева Иван Выговский.
По его словам, несмотря на спокойную обстановку в столице, ни в коем случае нельзя говорить о возвращении в обычную мирную жизнь, ведь враг продолжает наступление на соседние области. Поэтому в Киеве продолжают работу блокпосты, которые пока не планируют разбирать.
"Если говорить, о ситуации на сегодня, то обычно в Киеве значительно спокойнее. Впрочем, работа по выявлению диверсионных групп и коллаборантов продолжается постоянно. Хочу отметить, что среди жителей городов Украины до сих пор много сторонников "русского мира". Мы делаем все возможное, чтобы выявить этих преступников, ведь никто не должен уйти от ответственности. Совместно со Службой безопасности Украины нами уже выявлено более 20 диверсионно-разведывательных групп", — подчеркнул Выговский.
Напомним, в Киеве трое граждан подрабатывали дипломы о высшем и средне-техническом образовании, а также военные билеты советского образца.
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