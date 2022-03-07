В Киеве за время войны родилось 479 малышей: как работают роддома

В Киеве за время войны родилось 479 малышей: как работают роддома

Медики живут на работе вместе со своими семьями, с детьми.

В Киеве все больницы и половые дома работают. Всего в столице за дни войны появилось на свет 479 малышей: 251 мальчик и 228 девочек.

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Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Все медики — на дежурствах и оказывают необходимую помощь всем пациентам. Сегодня посетил один из коммунальных роддомов Киева — №7. Он работает в условиях военного положения. И оказывает и неотложную помощь, и беременным с патологиями, и плановую. За дни войны в этом роддоме родились 82 малыша, из них — одна двойня", — сообщил Кличко.

Кличко подчеркнул, что медики живут на работе вместе со своими семьями, с детьми.

"Пообщался с медперсоналом, роженицами, осмотрел и хранилище, куда перемещают новорожденных и матерей в случае опасности. Там все оборудовано, в частности, и для маленьких пациентов реанимации — недоношенных деток. Всего в столице за дни войны появились на свет 479 малышей: 251 мальчик и 228 девочек", — говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет Министров утвердил перечень административно-территориальных единиц, на территории которых оказывается помощь застрахованным лицам, потерявшим работу из-за войны, в рамках программы "Поддержка".