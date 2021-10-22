В Киеве за сутки зафиксировали более 1300 новых случаев COVID-19

В Киеве за сутки зафиксировали более 1300 новых случаев COVID-19

Болезнь продолжает уносить жизни украинцев.

В Киеве 21 октября зарегистрировали 1323 новых случая COVID-19. За сутки в столице выздоровели 277 киевлян, умерло — 44.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 22 октября в Украине снова зафиксировали сразу два рекорда коронавируса — 23785 инфицированных и 614 смертей.

Также выросло и количество госпитализаций — за сутки в больницы попали более 5000 человек, а 8530 пациентов выздоровели.

Напомним, что предыдущие два рекорда смертей от коронавируса в Украине были зафиксированы вчера — 546 и 19 октября — 538. До этого больше всего летальных случаев фиксировали в апреле 2021 года — 481. Стоит отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек .

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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