В Киеве за сутки заболели COVID в два раза больше людей, чем выздоровели

В Киеве за сутки заболели COVID в два раза больше людей, чем выздоровели

От осложнений умер один человек.

За последние сутки в Киеве зафиксировали 86 новых случаев инфицирования COVID-19. Умерших — один человек. В общем подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии в столице — больше 219 тысяч.

Такие данные 1 августа сообщает Киевская городская государственная администрация.

За последние сутки в Киеве заболели COVID-19:

51 женщина в возрасте от 23 до 84 лет;

27 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет;

1 девочка 15 лет

7 мальчиков от 11 до 16 лет.

Госпитализировать пришлось 17 больных коронавирусом, а также 16 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За минувшие сутки от COVID выздоровели 38 человек, то есть в два раза меньше, чем выявлено новых случаев. Всего с начала пандемии коронавирус преодолели больше 209,3 тыс. жителей Киева.

КГГА

Напомним, в Украине по состоянию на утро 1 августа зафиксировано 484 новые подтвержденные случаи коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 6 человек, еще 131 человек выздоровел.

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