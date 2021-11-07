В Киеве за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса: в каких районах болеет больше всего

В Киеве за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса: в каких районах болеет больше всего

От последствий коронавируса за сутки в Киеве умерли 42 человека.

В Киеве за минувшие сутки, 6 ноября, COVID-19 лабораторно подтвердили у 625 жителей столицы, умерли 42 человека, выздоровели – 130 пациентов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Известно, что больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе – 125, Дарницком – 111 и Днепровском – 110. Заболели за прошедшие сутки 353 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и 226 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет.

Также коронавирус обнаружили в субботу у 28 девочек от одного года до 17 лет и 18 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

"Всего за период пандемии в Киеве 6 504 летальных исхода от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день — 269 218", — говорится в сообщении.

В больницы госпитализировали 107 больных коронавирусом и 387 человек с подозрением на коронавирус и пневмониями. Среди умерших: 21 женщина от 50 до 91 года и 21 человек от 53 до 88 лет.

Всего в Киеве от коронавируса поправились 234 137 жителей столицы.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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