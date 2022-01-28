В Киеве за сутки COVID-19 заболели более 2 тысяч человек: в каком районе больше всего зараженных

В Киеве за сутки COVID-19 заболели более 2 тысяч человек: в каком районе больше всего зараженных

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе.

В Киеве за минувшие сутки, 27 января, зафиксировали 2 384 новых случая коронавируса. За сутки в столице выздоровели 739 киевлян, умерли – 10.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко у себя в Facebook.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 396, в Оболонском – 325 и в Деснянском районе – 292 случая.

Напомним, что накануне, 26 января, зарегистрировали всего 2 012 новых случаев COVID-19 в столице.

В Украине по состоянию на утро 28 января 2022 зафиксировано 34 408 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 144 человека, 6 142 пациента выздоровели.