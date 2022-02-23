В Киеве за российские деньги пытались организовать проплаченный митинг: подробности и видео

В Киеве за российские деньги пытались организовать проплаченный митинг: подробности и видео

Полиция задержала 34 участника проплаченного митинга.

В Киеве полиция задержала участников проплаченной Россией акции протеста перед зданием Министерства юстиции.

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Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Антон Геращенко отметил, что участники акции протеста за российские деньги собрались перед зданием Министерства юстиции Украины на перекрестке ул. Архитектора Городецкого, 13 и ул. Рыльского 10. Они пытались создать "картинку" для российского телевидения.

"Заказчики пикета, наши северные соседи, вчера хотели собрать за деньги 1000 человек, якобы протестующих против насилия в украинских тюрьмах", — отметил Геращенко.

Советник министра МВД добавил, что страна-агрессор хотела сначала организовать бунты в украинских тюрьмах, однако у них ничего не получилось. Тогда они решили организовать акции протеста.

На месте заказной акции протеста полиция задержала 34 человека. Геращенко отметил, что украинские власти будут жестко реагировать на подобные провокации.

"Я хотел предложить отправить их рыть окопы под Станицей Луганской, но пока Рада не приняла режим чрезвычайного положения", — пояснил советник министра.

Геращенко также добавил, что "по проверенной информации, организаторы указанных акций связаны с уголовными элементами оккупированной российскими войсками Горловки".

Ранее, министр юстиции Денис Малюска сообщал, что РФ пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах из-за связей в преступном мире.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что президент России Владимир Путин больше не признает независимость Украины в соответствии с международным правом.

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