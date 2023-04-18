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В Киеве за неделю задержали 120 нарушителей комендантского часа

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Киеве за неделю задержали 120 нарушителей комендантского часа

Фото: Муниципальная варта Киева

На Пасхальные праздники религиозные сооружения охраняли 170 работников правоохранительных органов.

На Пасхальные праздники, в частности в выходные субботу и воскресенье (15-16 апреля) в Киеве на круглосуточном дежурстве находились соответственно 359 и 373 работника. Из них культовые (религиозные) постройки охраняли 170 работников.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента муниципальной безопасности КГГА.

17 мобильных групп быстрого реагирования осуществляли патрулирование по городу, среди которых пять экипажей осуществляли патрулирование у мест богослужения.

На объектах охраны в эти дни обнаружено:

  • людей в состоянии алкогольного опьянения – 355;
  • нарушителей комендантского часа – 120;
  • количество сообщений в органы Национальной полиции об обнаруженных правонарушениях – 2.
  • Зафиксировано два случая управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В целом за период с 10 по 16 апреля работники КО "Муниципальная охрана" ежесуточно обеспечивали охрану объектов коммунальной и других форм собственности. На суточные дежурства вступали до 464 работников.

На объектах охраны обнаружено:

  • людей в состоянии алкогольного опьянения – 730 (проведены профилактические беседы);
  • людей с признаками наркотического опьянения – 11 (проведены профилактические беседы);
  • количество сообщений в органы Национальной полиции об обнаруженных правонарушениях – 11.

Напомним, в Буче два человека одновременно попали под два поезда.

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Дата публикации
Просмотры
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