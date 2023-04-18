В Киеве за неделю задержали 120 нарушителей комендантского часа

На Пасхальные праздники религиозные сооружения охраняли 170 работников правоохранительных органов.
На Пасхальные праздники, в частности в выходные субботу и воскресенье (15-16 апреля) в Киеве на круглосуточном дежурстве находились соответственно 359 и 373 работника. Из них культовые (религиозные) постройки охраняли 170 работников.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента муниципальной безопасности КГГА.
17 мобильных групп быстрого реагирования осуществляли патрулирование по городу, среди которых пять экипажей осуществляли патрулирование у мест богослужения.
На объектах охраны в эти дни обнаружено:
- людей в состоянии алкогольного опьянения – 355;
- нарушителей комендантского часа – 120;
- количество сообщений в органы Национальной полиции об обнаруженных правонарушениях – 2.
- Зафиксировано два случая управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
В целом за период с 10 по 16 апреля работники КО "Муниципальная охрана" ежесуточно обеспечивали охрану объектов коммунальной и других форм собственности. На суточные дежурства вступали до 464 работников.
На объектах охраны обнаружено:
- людей в состоянии алкогольного опьянения – 730 (проведены профилактические беседы);
- людей с признаками наркотического опьянения – 11 (проведены профилактические беседы);
- количество сообщений в органы Национальной полиции об обнаруженных правонарушениях – 11.
Напомним, в Буче два человека одновременно попали под два поезда.
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