В Киеве за неделю задержали 120 нарушителей комендантского часа

На Пасхальные праздники, в частности в выходные субботу и воскресенье (15-16 апреля) в Киеве на круглосуточном дежурстве находились соответственно 359 и 373 работника. Из них культовые (религиозные) постройки охраняли 170 работников.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента муниципальной безопасности КГГА.

17 мобильных групп быстрого реагирования осуществляли патрулирование по городу, среди которых пять экипажей осуществляли патрулирование у мест богослужения.

На объектах охраны в эти дни обнаружено:

людей в состоянии алкогольного опьянения – 355;

нарушителей комендантского часа – 120;

количество сообщений в органы Национальной полиции об обнаруженных правонарушениях – 2.

Зафиксировано два случая управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В целом за период с 10 по 16 апреля работники КО "Муниципальная охрана" ежесуточно обеспечивали охрану объектов коммунальной и других форм собственности. На суточные дежурства вступали до 464 работников.



На объектах охраны обнаружено:

людей в состоянии алкогольного опьянения – 730 (проведены профилактические беседы);

людей с признаками наркотического опьянения – 11 (проведены профилактические беседы);

количество сообщений в органы Национальной полиции об обнаруженных правонарушениях – 11.

Напомним, в Буче два человека одновременно попали под два поезда.

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