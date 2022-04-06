В Киеве за 40 дней войны россияне убили 89 мирных людей, среди которых 4 ребенка: уничтожены дома и школы

В Киеве за 40 дней войны россияне убили 89 мирных людей, среди которых 4 ребенка: уничтожены дома и школы

Киевлян призвали не пренебрегать воздушными тревогами, поскольку угроза авиаударов остается.

В Киеве за 40 дней войны российские оккупанты убили 89 мирных людей, среди которых есть 4 детей. Также ранены – 398 человек, среди них – 20 детей.

Об этом сообщает КГГА.

От вражеских ударов оккупанта от 24 февраля повреждены 167 жилых домов разных типов, 44 школы, 26 детских садов и 1 детский дом.

"Повреждения получили 11 административных зданий. Масштабы повреждений разные: крупные, средние и незначительные. От действий российского агрессора пострадали: 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 - транспортной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Киевлян призвали не пренебрегать воздушными тревогами, поскольку угроза авиаударов остается.

Напомним, на Черниговщине рассказали о зверствах "кадыровцев".

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