В Киеве за 1,5 млн грн продают самую маленькую квартиру: как она выглядит (фото)

В Соломенском районе Киева на ул. Амосов продается самая маленькая квартира на столичном рынке недвижимости. В трехэтажной сталинке квартиру площадью 12 квадратных метров продают за 1,5 миллиона гривен (26,5 тысячи долларов – ред.).

Об этом говорится в объявлении на сайте OLX.ua.

Скорее всего, владельцы разделили полноценную квартиру на несколько маленьких. В этой квартире, выставленной на продажу, нет кухни, но есть небольшая рабочая поверхность и раковина.

"Продажа готового арендного бизнеса, приносящего стабильный пассивный доход. Вашему вниманию предлагается смарт-квартира в Соломенском районе на ул. Амосова, 14. Квартира расположена на первом этаже, имеет общую площадь 12 м²: коридор 1,8 м², кухня 3,2 м², санузел 1,6 м², комната 5,4 м²", – говорится в объявлении.

Вместе с квартирой продается полная комплектация посуточной аренды:

мебель на кухне;

обеденный стол и стулья;

холодильник;

микроволновка;

электрический чайник;

варочная индукционная плита;

скоростной интернет;

бойлер;

двуспальная кровать;

кондиционер;

теплый пол.

Смарт-квартира на ул. Амосова / Фото: olx.ua

"Близость к институту сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова обеспечивает постоянный поток клиентов и будет приносить владельцу чистый доход 10 500 грн ежемесячно. Предложение без комиссии. Ждем вас на просмотрах", – говорится в объявлении.

Напомним, стоимость квартир в Киеве продолжает стремительно расти: риелтор рассказал, почему и чего ожидать дальше.

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