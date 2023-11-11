Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве за 1,5 млн грн продают самую маленькую квартиру: как она выглядит (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
2329
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
© OLX
©
©
©
Смарт-квартира на ул. Амосова / Фото: olx.ua / ©
©
©

Площадь квартиры в трехэтажной сталинке составляет 12 квадратных метров.

В Соломенском районе Киева на ул. Амосов продается самая маленькая квартира на столичном рынке недвижимости. В трехэтажной сталинке квартиру площадью 12 квадратных метров продают за 1,5 миллиона гривен (26,5 тысячи долларов – ред.).

Об этом говорится в объявлении на сайте OLX.ua.

Скорее всего, владельцы разделили полноценную квартиру на несколько маленьких. В этой квартире, выставленной на продажу, нет кухни, но есть небольшая рабочая поверхность и раковина. 

"Продажа готового арендного бизнеса, приносящего стабильный пассивный доход. Вашему вниманию предлагается смарт-квартира в Соломенском районе на ул. Амосова, 14. Квартира расположена на первом этаже, имеет общую площадь 12 м²: коридор 1,8 м², кухня 3,2 м², санузел 1,6 м², комната 5,4 м²", – говорится в объявлении.

Вместе с квартирой продается полная комплектация посуточной аренды:

  • мебель на кухне;
  • обеденный стол и стулья;
  • холодильник;
  • микроволновка;
  • электрический чайник;
  • варочная индукционная плита;
  • скоростной интернет;
  • бойлер;
  • двуспальная кровать;
  • кондиционер;
  • теплый пол.
Смарт-квартира на ул. Амосова / Фото: olx.ua / ©
Смарт-квартира на ул. Амосова / Фото: olx.ua

"Близость к институту сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова обеспечивает постоянный поток клиентов и будет приносить владельцу чистый доход 10 500 грн ежемесячно. Предложение без комиссии. Ждем вас на просмотрах", – говорится в объявлении.

Напомним, стоимость квартир в Киеве продолжает стремительно расти: риелтор рассказал, почему и чего ожидать дальше.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2329
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация