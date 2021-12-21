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В Киеве юнец сломал череп охраннику из-за требования надеть маску: видео

В Киеве юнец сломал череп охраннику из-за требования надеть маску: видео

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В Киеве юнец сломал череп охраннику из-за требования надеть маску: видео

Киев Оперативный

Компания молодежи провоцировала конфликт и все снимала на видео.

В Киеве юнец сломал череп охраннику, потому что тот попросил надеть маску.

Происшествие произошло в магазине в центре столицы.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Все началось с того, что охранник не пускал молодых людей в магазин, поскольку они были без масок.

"В магазин пришли какие-то молодые люди, которые провоцировали конфликт, еще и снимали все это на видео. По требованию охранника надеть маску, мужчина отказался и нанес удар охраннику в голову. В результате этого удара у охранника перелом черепа", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве мужчина на АЗС по просьбе одеть маску плюнул в лицо кассирше.

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