В Киеве взорвался газовый баллон в МАФе: есть пострадавшие (фото)

Полицейские установили обстоятельства взрыва в торговом киоске в Голосеевском районе столицы.

В Киеве произошло ЧП. Взорвался газовый баллон в МАФе по улице Васильковской. В результате аварии пострадали пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления столичных спасателей.

Среди пострадавших – 2 работника киоска по приготовлению пищи, посетитель, мужчина, пытавшийся потушить пожар, и продавец соседнего киоска по продаже мобильных аксессуаров.

Фото: Управление ГСЧС Киева

"В оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о взрыве на ул. Васильковской, 34-Б в Голосеевском районе столицы. На место вызова были направлены спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной. Было установлено, что в металлическом киоске по приготовлению пищи быстрого питания произошел взрыв газового баллона с последующим горением", – говорится в сообщении.

Помимо этого МАФ, огонь охватил еще один смежный киоск. Пожар удалось потушить через десять минут, но обе торговые точки сгорели полностью.

Напомним, в Киеве на улице Марины Цветаевой произошел взрыв на 17 этаже 22-этажного дома. На кухне взорвался газовый баллон и разнес квартиру.

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