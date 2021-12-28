В Киеве взлетят цены на такси в новогоднюю ночь: сколько будет стоить поездка

В Киеве взлетят цены на такси в новогоднюю ночь: сколько будет стоить поездка

На скидки в новогоднюю ночь рассчитывать не стоит.

Цены на такси в Киеве в новогоднюю ночь взлетят на 25-50%. Самая дешевая поездка будет стоить 300 гривен.

Об этом рассказал глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк, пишут Новости.LIVE.

Он объяснил, что стоимость вырастет из-за большого спроса. Цена будет зависеть от того, сколько клиентов будет. Чем меньше клиентов – тем дороже.

Прогнозируется, что доехать на такси с левого берега в центр города будет стоить минимум 600 гривен. На скидки в новогоднюю ночь рассчитывать не стоит.

"Скидки будут на такси, когда будет Киев полупустой после нового года, потому что не будет, кого возить", — сказал Антонюк.

Мужчина добавил, что практика удорожания такси на новогодние праздники есть во всем мире. По его словам, в Европе цены поднимаются на 50%.

Напомним, что долететь до Берлина из Киева стоит дешевле, чем доехать на такси с правого берега столицы на левый. От станции метро "Выставочный центр" до станции метро "Лесная" такси стоит минимум 348 гривен.

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