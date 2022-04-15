В Киеве выстроилась огромная очередь за культовой почтовой маркой (фото)

Наконец-то в продажу поступила марка про русский корабль.

В Киеве выстроилась огромная очередь за маркой с культовой фразой "Русский военный корабль, иди на..."

Наконец-то марка поступила в продажу.

На Крещатике в Главпочтамт выстроилась огромная очередь желающих ее приобрести.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Стоимость марки — 23 гривны.

"Видимо, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном", — отметили на "Укрпочте".

Укрпочта

Украинцы пишут, что такие же очереди за марками и в других городах.

"Только что с Главпочтамта. Очередь за марками — как на россии за сахаром", — смеются киевляне.

Еще бы, ведь только 12 апреля марку "погасили", как 13 апреля российский крейсер "москва", изображенный на марке, пошел, куда указано, и затонул.

Напомним, на российском крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота РФ, 13 апреля возник пожар. Это произошло после попадания украинских ракет "Нептун", сообщает официальный Киев. После этого корабль начал тонуть. В то же время россияне утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас.

Вечером 14 апреля Минобороны РФ официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море. По данным российского оппозиционера, бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, из 510 членов экипажа удалось спастись только 58.

Читайте также: