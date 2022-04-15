В Киеве выстроилась огромная очередь за культовой почтовой маркой (фото)

Наконец-то в продажу поступила марка про русский корабль.
В Киеве выстроилась огромная очередь за маркой с культовой фразой "Русский военный корабль, иди на..."
Наконец-то марка поступила в продажу.
На Крещатике в Главпочтамт выстроилась огромная очередь желающих ее приобрести.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".
Стоимость марки — 23 гривны.
"Видимо, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном", — отметили на "Укрпочте".
Украинцы пишут, что такие же очереди за марками и в других городах.
"Только что с Главпочтамта. Очередь за марками — как на россии за сахаром", — смеются киевляне.
Еще бы, ведь только 12 апреля марку "погасили", как 13 апреля российский крейсер "москва", изображенный на марке, пошел, куда указано, и затонул.
Напомним, на российском крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота РФ, 13 апреля возник пожар. Это произошло после попадания украинских ракет "Нептун", сообщает официальный Киев. После этого корабль начал тонуть. В то же время россияне утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас.
Вечером 14 апреля Минобороны РФ официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море. По данным российского оппозиционера, бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, из 510 членов экипажа удалось спастись только 58.
Читайте также:
- Хотят отомстить за уничтожение "Москвы": украинцев предупредили о намерении РФ обстреливать Киев
- "Путин сказал все с землей ровнять": перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют, что РФ планирует уничтожение городов
- История "макаровского Хатико" получила счастливый финал: кто и как приютил четырелапую (фото, видео)