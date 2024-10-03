В Киеве – высокий уровень загрязненности воздуха: где самая плохая ситуация

Самый высокий уровень загрязненности был зафиксирован на стационарном пункте мониторинга по адресу ул. Щусева, 20.

В Киеве на утро 3 октября удерживается высокий уровень загрязненности воздуха. Жителям столицы советуют не проветривать помещения и не находиться долго на улице.

Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

В Киеве фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Возможная причина временного ухудшения состояния воздуха – пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние. Ведь накануне в Укргидрометцентре прогнозировали попадание пыли из Каспийской низменности на территорию Киевщины.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха в Киеве рекомендовано:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Правый берег

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская, 28, общий индекс качества воздуха – 80 (высокий уровень загрязненности).

Содержание загрязняющих веществ составляет:

вещества в виде суспендированных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) – 138,0 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3), в частности пыли фракции 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 50,5 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (ТЧ10) – 109,3 мкг/м3;

оксида азота – 38,7 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3);

диоксида азота – 57,6 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);

диоксида серы – 1,8 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);

оксида углерода – 623,4 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);

озона – 2,6 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3).

Радиационный фон составляет 0,13 мкЗв/час.

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Щусева, 20, общий индекс качества воздуха – 92 (высокий уровень загрязненности).

Содержание загрязняющих веществ составляет:

вещества в виде суспендированных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) – 203,7 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3), в частности, пыли фракции 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 48,5 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (ТЧ10) – 137,9 мкг/м3;

оксида азота – 11,7 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3);

диоксида азота – 54,7 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);

диоксида серы – 8,1 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);

оксида углерода – 534,5 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);

озона – 26,1 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3).

Радиационный фон составляет 0,12 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Европейского Союза, 64-Г, общий индекс качества воздуха – 82 (высокий уровень загрязненности).

Содержание загрязняющих веществ составляет:

вещества в виде суспендированных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) – 166,8 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3), в частности, пыли фракции 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 52,5 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (ТЧ10) – 125,1 мкг/м3;

оксида азота – 20,2 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3);

диоксида азота – 52,6 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);

диоксида серы – 1,5 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);

оксида углерода – 556,2 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);

озона – 4,5 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97, общий индекс качества воздуха – 86 (высокий уровень загрязненности).

Содержание загрязняющих веществ составляет:

вещества в виде твердых суспендированных частиц, недифференцированных по составу (TSP) – 166,8 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3), в частности пыли фракции 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 46,7 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (ТЧ10) – 125,3 мкг/м3;

диоксида азота – 33,7 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);

диоксида серы – 18,6 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);

оксида углерода – 442,1 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);

озона – 33,8 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3);

бензола – 0,1 мкг/м3 (ПДК – 1500 мкг/м3).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха – 77 (высокий уровень загрязненности).

Содержание загрязняющих веществ составляет:

вещества в виде суспендированных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) – 113,6 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3), в частности, пыли фракции 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 47,5 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (ТЧ10) – 90,9 мкг/м3;

диоксида азота – 46,3 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);

диоксида серы – 6,9 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);

оксида углерода – 565,9 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);

озона – 5,1 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3);

бензола – 0,1 мкг/м3 (ПДК – 1500 мкг/м3).

Радиационный фон составляет 0,12 мкЗв/час.

Левый берег

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха – 88 (высокий уровень загрязненности).

Содержание загрязняющих веществ составляет:

вещества в виде суспендированных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) – 177,3 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3), в частности, пыли фракции 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 58,8 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (ТЧ10) – 132,2 мкг/м3;

оксида азота – 368,1 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3);

диоксида азота – 110,1 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);

диоксида серы – 8,2 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);

оксида углерода – 631,2 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26, общий индекс качества воздуха – 85 (высокий уровень загрязненности).

Содержание загрязняющих веществ составляет:

вещества в виде суспендированных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) – 144,6 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3), в частности, пыли фракции 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 46,6 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (ТЧ10) – 109,2 мкг/м3;

диоксида азота – 59,0 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);

диоксида серы – 12,1 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);

оксида углерода – 921,5 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);

озона – 1,8 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3);

сероводорода – 2,1 мкг/м3 (ПДК – 8 мкг/м3).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

К слову, синоптики прогнозируют, что в выходные, 5-6 октября, Украину накроет циклон с юго-запада, и обусловит настоящую дождливую погоду.

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