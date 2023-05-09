В Киеве выросли цены на квартиры: как владельцы пересчитали стоимость квадратного метра

За последний месяц квадратный метр в столице подорожал почти на 1000 грн. – с 49 875 грн. до 50 782 грн.

В Киеве на вторичном рынке недвижимости выросли цены.

За последний месяц квадратный метр в столице подорожал почти на 1000 грн. – с 49 875 грн. до 50 782 грн. За последние полгода цены выросли практически незаметно – на 65 грн, – однако примечателен сам факт, ведь до этого они снижались.

Об этом пишет Obozrevatel.

По данным портала M2bomber, самой популярной ценой для однокомнатных квартир является 41 600 грн – 8,1% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее.

Также часто можно встретить цену 39 000 грн – 7,9%. А кроме того:

44 200 грн – 7,1%;

46 800 грн – 6,6%.

Источник: M2bomber

Сложнее всего найти объявление о продаже квартиры, цена которой формируется на основе стоимости "квадрата" в 7800 грн — 0,1% объявлений. В стольких же цена квадратного метра составляет 13 000 грн.

Источник: M2bomber

Самые низкие цены на "квадрат" в Деснянском районе. В среднем они составляют 40 290 грн.

Далее – со значительным отрывом – идет Дарницкий район, где в среднем квадратный метр стоит 44 707 грн. За ним:

Святошинский – 46 409 грн;

Оболонский – 48 364 грн;

Подольский – 49 778 грн;

Днепровский – 50 012 грн;

Соломенский – 52 233 грн.

Дороже всего – в Печерском районе, где "квадрат" в среднем стоит 75 888 грн. А кроме того в:

Шевченковском – 65 288 грн;

Голосеевском – 56 070 грн.

На вторичном рынке недвижимости выросли цены/Источник: M2bomber

Сколько стоит аренда

А вот аренда квартир в Киеве подешевела. Так, за последние шесть месяцев цены снизились более чем на 2200 грн. – с 13 267 грн. до 11 000 грн. За месяц же аренда жилья подешевела практически незаметно – всего на 274 грн.

Чаще однокомнатные квартиры сдают по 8000 грн – таких объявлений насчитывается 9,7%. Кроме того, по 7200 грн – 8,6% и 10 000 грн – 8,5%.

Напомним, в Киеве за 230 млн грн продают 5-комнатную квартиру с лифтом внутри. В объявлении о продаже отмечается, что уникальность квартиры – это обзор на 280 градусов, благодаря широким панорамным окнам и нескольким террасам.

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