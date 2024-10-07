В Киеве выпало рекордное количество осадков: такого не было 54 года

В Киеве 6 октября зафиксировали рекордное количество осадков в этот день года.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"6 октября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков — 30,6 мм, что на 13,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1970 года в этот день, когда выпало 17,2 мм осадков", — говорится в сообщении.

Напомним, украинцев ждет очередная аномалия : синоптики шокировали прогнозом погоды на октябрь.

Читайте также: