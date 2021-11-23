В Киеве выпадет снег: прогноз погоды на вторник, 23 ноября

В Киеве выпадет снег: прогноз погоды на вторник, 23 ноября

Коммунальщики подготовились к борьбе со стихией.

Во вторник, 23 ноября, в Киеве прогнозируют снег. Температура воздуха опустится до отметки -2 градуса.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Согласно прогнозу синоптиков, мокрый снег ожидается днем. Температура воздуха при этом будет около +1 +3 градусов. Ветер северо-восточного направления, 7-12 м/с.

Отметим, что небольшой мокрый снег с дождем прогнозируют по всей стране, кроме северо-востока, местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Погода в Києві до кінця тижня / Укргидрометцентр

Мокрый снег и гололедица – синоптики призывают водителей быть внимательными | Погода в Украине

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