В Киеве выходка женщины с ребенком на дороге удивила водителей: видео

И хотя мать с мальчиком четырех-пяти лет передвигалась полосой общественного транспорта, самокатом там ездить нельзя.

В Киеве женщина вместе с ребенком маленьким ребенком ехала на электросамокате в правой полосе оживленной дороги.

Событие засняли очевидцы на столичном бульваре Тараса Шевченко.

Видео инцидента опубликовал паблик "Киев Оперативный".

И хотя мать с мальчиком четырех-пяти лет передвигалась полосой общественного транспорта, самокатом там ездить нельзя. Но невозмутимая женщина продолжала свой путь, несмотря даже на то, что ее чуть не сбил автомобиль.

"Мамулик, наверное, совсем не знает ПДД, а потому без зазрения совести едет с ребенком на самокате просто по дороге", — сказано в комментарии под видео.

Напомним, вечером 10 декабря на улице Константиновской в Киеве водитель автомобиля Chevrolet не предоставил преимущество в движении карете скорой, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате столкновения спецтранспорт перевернулся, двое медработников получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

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