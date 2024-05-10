В Киеве вводят ограничения электроэнергии: кого это касается

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме столица вынуждена прибегнуть к ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, с 18.00 10 мая до 07.00 11 мая будут действовать графики ограничения электроснабжения для бизнеса и промышленного сектора. Это решение призвано обеспечить стабильность энергосистемы и избежать аварийных ситуаций.

В то же время, для бытовых потребителей ограничения не будут применяться. Однако Сергей Попко призвал киевлян сознательными и самостоятельно экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки.

Напомним, из-за мощных ударов России по энергосистеме существует высокий риск, что летом могут вводить графики аварийного отключения света. Ограничения мощности уже действуют для индустрии.

Когда следует быть готовым, по прогнозам экспертов, к отключению света, как будут действовать графики и какова ситуация в энергосистеме по состоянию на 9 мая – читайте в материале ТСН.ua.

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