В Киеве и области вводят экстренные отключения света, графики не действуют — ДТЭК

В настоящее время в столице есть прилеты от российских ракетных ударов.

В Киеве и области вводятся экстренные отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.

Отмечается, что ранее составленные ранее графики аварийных отключений сейчас не действуют.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — говорится в сообщении.

В Украине продолжается воздушная тревога, объявленная из-за пусков РФ ракет. По состоянию на 16.25 15 ноября прилеты зафиксированы в Киеве, Львове, о взрывах сообщают в ряде других населенных пунктов: Харькове, Кривом Рогу, Житомире, Сумской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Волынской областях.

Без света также остались часть Львова, Ровно, Житомир полностью без электроснабжения, в Харькове из-за повреждения объекта критической инфраструктуры есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро.

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