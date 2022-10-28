В Киеве вводят экстренное отключение света на неопределенный срок: названа причина

Составленные накануне графики аварийных отключений электроэнергии уже не актуальны.

В Украине вводятся беспрецедентные экстренные ограничения потребления электроэнергии, чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины. Поэтому киевлянам будут выключать свет на неопределенный срок.

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

"Энергосистема страны получила новые повреждения. В результате этого в Киеве возник дефицит мощности в размере 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения", — говорится в сообщении.

Как сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, необходимо подготовиться к экстренным отключениям электроэнергии на неопределенный срок.

"Пока графики аварийных отключений, которые составлены накануне, не актуальны. К сожалению, в ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения", — говорится в сообщении.

Отмечено, что компания работает над подготовкой новых, более удобных графиков, учитывающих текущее состояние энергосистемы. Их обещают обнародовать в начале следующей недели и сообщить об этом дополнительно.

"Наши энергетики вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — говорится в сообщении.

Вынужденное отключение электроэнергии в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что специалисты "Укрэнерго" смогут устранить дефицит электроэнергии в столице за 2-3 недели. Свет перестанут отключать, если не произойдeт новtх чрезвычайныt ситуациb.

По его словам, сейчас система энергообеспечения города работает со значительным дефицитом – от 20 до 50 процентов.

Как известно, в Украине ввели вынужденные отключения электроэнергии из-за массированных ракетных обстрелов Россией украинской энергетической инфраструктуры, которые начались 10 октября. Из-за атак РФ в Украине возникли проблемы с энергетической системой. В части населённых пунктов регулярно выключают свет. Власти призывают украинцев экономить электроэнергию.

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