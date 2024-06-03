В Киеве ввели самые жесткие отключения света: эксперт объяснил причину

Если в большинстве регионов отключения света составляют от 4 до 8 часов без электричества, то в Киеве света не будет суммарно от 9 до 12 часов в сутки.

В Киеве и Киевской области будут действовать жесткие в Украине ограничения подачи электроэнергии. И в ближайшее время ситуация не изменится, ведь такая ситуация с графиками столицы связана с большим количеством критической инфраструктуры. В результате рядовым потребителям в условиях дефицита остается меньше тока.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на брифинге 3 червня.

Отметим, если в большинстве регионов гарантированные отключения света по графику составляют от 4 до 8 часов в сутки, то в Киеве, при круглосуточном действии графиков, света суммарно не будет от 9 до 12 часов в сутки, в зависимости от дня недели.

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Харченко пояснил, что в случае дефицита электроэнергии системный оператор "Укрэнерго" распределяет всю доступную в стране электроэнергию по регионам согласно прогнозам потребления. "Если у кого-то в прогнозе 100 МВт, а есть всего 90 МВт, то им дали лимит в 90, у кого-то 150 МВт – дали 130 МВт. То есть по процентному распределению", – рассказал Харченко.

После этого все регионы из выделенного Укрэнерго объема электроэнергии покрывают критическую инфраструктуру. А уже другое – распределяют на других потребителей, в частности, бытовых.

И Киев, как столица, имеет наибольшее количество критической инфраструктуры. Соответственно процент потребления критической инфраструктуры в Киеве ощутимо выше, чем по стране. -каком другом регионе. Это такая реальность", – объяснил эксперт.

Напомним, в понедельник, 3 июня, на всей территории Украины действуют лимиты на потребление электроэнергии.

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