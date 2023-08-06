В Киеве ввели ограничение движения для грузовиков.

Ограничение вводится из-за жары и касается как въезда в столицу, так и передвижения по городу.

В Киеве в воскресенье, 6 августа, ввели тепловой режим и применили ограничение дорожного движения крупногабаритного транспорта весом более 24 тонн на въезд в столицу и передвижение по городу.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

"Время действия ограничения может изменяться в соответствии с температурным режимом. Следите за оперативной информацией. Друзья, напоминаем, что главная цель этих мер – сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 августа в Киеве столбик термометра покажет до +31°С днем.

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