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В Киеве ввели мораторий на использование российского культурного продукта

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Киеве ввели мораторий на использование российского культурного продукта

В Киеве ввели мораторий на русскую культуру/фото иллюстративный / Фото: ТСН.ua

Планируется запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг.

В Киеве был введен мораторий на использование русскоязычного культурного продукта. Это нужно для того, чтобы оградить информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора.

Об этом сообщили в Киевском горсовете.

Как отмечается, необходимо оградить украинское информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора, пытающегося разрушить украинскую национальную идентичность, культуру, традиции, обычаи и историческую память.

"Необходимо окончательно раз и навсегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины. Фактически, предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе осуществления деятельности в сфере культуры. Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и услуги. Русский – язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы", – отметил депутат Киевского городского совета, глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук.

Также он добавил, что мораторий распространяется и на объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.

Напомним, что в Киеве начали лечить 8-летнего ребенка от редкой болезни.

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Дата публикации
Просмотры
250
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