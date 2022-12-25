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В Киеве ввели экстренные отключения света: графики не действуют

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
707
Время на прочтение
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В Киеве ввели экстренные отключения света: графики не действуют

Фото: Associated Press

Энергетики работают, чтобы восстановить питание.

В воскресенье, 25 декабря, в Киеве и области снова будут действовать аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В Киеве происходят экстренные отключения света. Именно поэтому графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, пока не действуют.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — говорится в сообщении.

Напомним, что гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что удалось перераспределить нагрузку в энергосистеме, поэтому теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся примерно в таких условиях, как и остальная столица.

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Дата публикации
Просмотры
707
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