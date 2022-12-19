В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии: что произошло

В столице ввели аварийные отключения электроэнергии после ночной атаки российских оккупантов.

В понедельник, 19 декабря, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии, плановые графики не действуют.

Об этом сообщает ДТЭК.

В настоящее время в столице применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована.

"Энергетики уже работают над ликвидацией последствий очередных террористических ударов", – отметили в ДТЭК.

Что известно о ночной атаке Украины иранскими дронами

В ночь на 19 декабря в ряде районов Киева прогремели взрывы. Столичные власти сообщили, что РФ совершила атаку с помощью иранских дронов, часть попала в объект критической инфраструктуры. Также зафиксированы попадания в Киевской области, есть раненые.

Всего в воздушном пространстве украинской столицы было зафиксировано более 20 беспилотников, 15 из которых удалось уничтожить.

Взрывы раздались в Соломенском и Шевченковском районах. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, украинские военные на юге страны сбили 10 иранских беспилотников, которые применила Россия для атаки против Украины.

По данным командования, силы ПВО уничтожили десять беспилотников.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 30 из 35 иранских дронов. Ударные БПЛА были запущены с восточного побережья Азовского моря.

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