В Киеве введут сопровождение во время инклюзивного обучения

В Киеве введут сопровождение во время инклюзивного обучения

Столичные инклюзивные школы и детские сады посещают более 160 детей с особыми образовательными потребностями.

В столичных учебных заведениях введут сопровождение во время инклюзивного обучения школьников. Такое решение было принято сегодня на пленарном заседании Киевсовета.

Решение поддержали 99 депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам депутата Киевского городского совета, секретаря Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Богданы Тимощук, сопровождение во время инклюзивного обучения является базовой социальной услугой. Столичные инклюзивные школы и детские сады посещают более 160 детей с особыми образовательными потребностями, которым необходима услуга сопровождения.

"В общеобразовательных учреждениях растет число учащихся с особыми образовательными потребностями, которые нуждаются в сопровождении во время обучения. В 2019 году был принят Закон Украины "О социальных услугах". Социальная услуга осуществляется ассистентом ученика — социальным работником, одним из родителей ученика или уполномоченным ими лицом при условии прохождения специальной подготовки. Это решение поможет обеспечить для всех равные возможности по налаживанию социальных связей и возможности участвовать в основных сферах жизни и деятельности школы, готовя себя к полноценному будущему в обществе", — отметила Тимощук.

Напомним, что Киев не планирует закрывать детсады и начальную школу в случае новой волны COVID-19.

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