В Киеве введут "ручные отключения" света: электричества не будет там, где оно раньше было

В Киеве введут "ручные отключения" электроэнергии, чтобы выключать свет в домах на линиях критической инфраструктуры, где раньше этого не происходило.

Об этом гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко сообщил в Сети.

Он отметил, что на сегодня Киев находится до сих пор в режиме экстренных отключений электроэнергии. Соответственно, стабилизационные графики не действуют, но на них ориентируются и к ним приближаются.

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"Время, которое киевляне проводят без света, сокращается. В понедельник киевляне в среднем отключались на 9 часов, а вчера – менее чем на 7 часов в сутки. Сегодня и сами ограничения были меньше – 545 МВт. В течение дня отключалось 953 тысячи клиентов, на 5 тысяч меньше, чем вчера", – говорится в сообщении Коваленко.

Он также сообщил, что ради справедливых отключений света в Киеве в ручном режиме будут выключать свет в домах, расположенных на одной линии с объектами критической инфраструктуры, где электричество раньше не отключали.

"Если их можно переключить на другую линию, которая выключается – то энергетики их переключают... Но есть дома, которые нельзя переподключить на другую линию, чтобы выключать вместе со всем городом. Однако и по ним ожидается административное решение – ручное отключение, которое должны делать ЖЭК/ОСМД или управляющие компании. Посмотрим, насколько это будет рабочая схема", — написал гендиректор YASNO.

Напомним, ранее глава КГВА Сергей Попко выразил надежду, что "в ближайшее время все будет восстановлено, и перейдем на плановый график отключений, как это было до последнего ракетного удара".

Отметим, что Госэнергонадзор будет проводить внеплановые проверки на объектах энергетики для усиления контроля за составлением и выполнением графиков почасовых отключений электроэнергии.

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