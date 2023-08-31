В Киеве введут новые пропуски для передвижения в комендантский час: что нужно знать водителям

Комендантский час в Киеве продолжается с 00:00 до 5:00.

В Киеве с 25 сентября введут пропуск нового формата на авто для передвижения по городу во время комендантского часа.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

В сообщении говорится, что заявки на получение пропусков можно подавать с 4 сентября в Центральное управление Военной службы правопорядка.

“Система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти. Напоминаю, что эти пропуски запрещено размещать под стеклом или на другом видном месте. Они исключительно предъявляются по требованию стражей порядка или военных”, — отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Также он отметил, что согласно процедуре старые пропуска должны быть возвращены в Центральное управление Военной службы правопорядка.

“Жителям и гостям города Киева напоминаю – комендантский час является обязательной нормой в условиях военного положения. Поэтому будьте сознательны и не нарушайте правила”, — резюмировал Сергей Попко.

Напомним, в Верховной Раде предложили установить админответственность за дрифтовку. Речь идет о штрафе в размере 8500 грн.

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