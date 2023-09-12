В Киеве введут новые ограничения движения транспорта: что известно

Запрет въезда в часы пик существовал в Киеве и раньше, еще до начала полномасштабного вторжения.

В Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта в столицу в час пик утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что соответствующие изменения будут введены через перегруженный город в часы пик.

"Людям тяжело добраться на работу, специальному транспорту – до места назначения. Поэтому на сегодняшнем заседании Совета обороны Киева особое внимание уделили решению вопроса разгруженности автомобильных дорог города", — говорится в сообщении.

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Контроль за исполнением решения будет осуществляться полицией Киева.

"Прошу перевозчиков с пониманием отнестись к этой норме. Тем более что это не новинка для города и большинство владельцев крупногабаритного транспорта с такими ограничениями знакомы. Запрет въезда в часы пик существовал в Киеве и раньше, еще до начала полномасштабного вторжения", — заявил начальник КМВА Сергей Попко.

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир Кличко провели встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

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