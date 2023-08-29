В Киеве второй день подряд фиксируют температурные рекорды

Второй день подряд в Киеве фиксируют температурные рекорды. Климатическая норма превышена на 8 градусов.

Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории.

Отмечается, что ночь на понедельник, 28 августа, столица оказалась самой теплой. В Киеве температура воздуха не опустилась ниже 21,3 градуса. Предыдущее рекордное значение 1943 и 2022 годов превышено на 1,4 градуса.

Накануне максимальная температура воздуха после полудня достигла 35,7 градуса — это на 0,6 градуса выше предыдущего рекордного показателя, который фиксировали еще в 1943-м.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений – составляла 27,8 градусов. Эта отметка превысила предыдущий рекордный показатель 1943 года на 1,4 градуса, а климатическую норму — на 9,3 градуса.

Как сообщалось, в Киеве зафиксировано три температурных рекорда в воскресенье, 27 августа. Максимальная температура воздуха 27 августа после полудня достигла +33,3 ° С и повторила предыдущий рекордный показатель 1943 года.

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