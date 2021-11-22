В Киеве вспыхнули электрощитовые в новостройке "Нивки Парк": эвакуированы более 30 человек, среди них — младенец (фото, видео)

В Киеве вспыхнули электрощитовые в новостройке "Нивки Парк": эвакуированы более 30 человек, среди них — младенец (фото, видео)

Причину пожара устанавливают правоохранители.

В Киеве в 16-этажном доме ЖК "Нивки Парк" произошло возгорание электрощитовых с 5 по 16 этаж.

Во время ликвидации пожара в жилом доме в Святошинском районе столицы эвакуирован 31 человек, из них один ребенок.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

22 ноября в 11:03 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на пр-те Победы, 67-А в Святошинском районе столицы.

К месту вызова сразу же были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, в 16-этажном жилом доме произошло возгорание электрощитовых с 5 по 16 этаж. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к эвакуации жителей и тушению пожара.

В 11:59 бойцы локализовали пожар, а в 12:07 – ликвидировали.

С верхних этажей, а также из лифта эвакуирован 31 человек, из них один ребенок. Проводилась проверка квартир на наличие в них людей.

На месте пожара работали 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 членов личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Причина пожара устанавливается правоохранителями.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, под Киевом легковушка влетела в бензовоз и загорелась.

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