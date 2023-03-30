В Киеве вспыхнул пожар в Соломенском районе: пламя сняли на фото и видео

В Соломенском районе Киева загорелся немалый пожар вечером 29 марта, на месте работают чрезвычайники.

Об этом сообщают столичные паблики, публикующие фото и видео с места ЧС.

Так, в телеграмм-канале "Киевский движ" указано, что горит на улице Нечуй-Левицкого. На месте уже работают пожарные. Какая причина возгорания и пострадал ли кто-то в огне – пока неизвестно.

Напомним, 25 марта в центре Киева на Крещатике возле ЦУМа внезапно загорелось авто Lada. В Сети шутили, что "даже в этом р@@ня портит нам жизнь".

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