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В Киеве вспыхнул пожар в Соломенском районе: пламя сняли на фото и видео

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2570
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве вспыхнул пожар в Соломенском районе: пламя сняли на фото и видео

Фото из открытых источников

Пожарные уже борются с огнем.

В Соломенском районе Киева загорелся немалый пожар вечером 29 марта, на месте работают чрезвычайники.

Об этом сообщают столичные паблики, публикующие фото и видео с места ЧС.

Так, в телеграмм-канале "Киевский движ" указано, что горит на улице Нечуй-Левицкого. На месте уже работают пожарные. Какая причина возгорания и пострадал ли кто-то в огне – пока неизвестно.

Напомним, 25 марта в центре Киева на Крещатике возле ЦУМа внезапно загорелось авто Lada. В Сети шутили, что "даже в этом р@@ня портит нам жизнь".

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Дата публикации
Просмотры
2570
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