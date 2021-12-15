В Киеве вспыхнул пожар в новостройке: людей эвакуировали (фото)

Квартира на верхнем этаже выгорела полностью.

В Киеве вечером 14 декабря вспыхнул пожар в новостройке на улице Тодося Осьмачки 58-А. На восьмом этаже загорелась квартира.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Жители дома сообщили, что в соседней квартире могут находиться люди. Для того, чтобы открыть дверь в дом, пожарные использовали бензорез.

Во время тушения эвакуировали 13 человек, из них один ребенок. Пожар локализовали в 19:30 и в 20:54 ликвидировали.

Женщина, которая живет в квартире, где произошел пожар, получила отравление продуктами горения, но от госпитализации отказалась. В результате пожара квартира выгорела полностью, также был поврежден потолок общего коридора. Причина возгорания пока неизвестна.

Напомним, что на севере Гаити в Кап-Аитьен взорвалась автоцистерна с топливом, в результате чего более 50 человек погибли.

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