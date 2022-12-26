В Киеве вспыхнул пожар в 10-этажке: погиб мужчина

В Шевченковском районе Киева утром 26 декабря вспыхнул пожар в квартире на втором этаже жилой 10-этажки. В результате погиб мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве.

Вызов на линию "101" поступил в 6:52. Пожар вспыхнул на улице Юрия Ильенко, 89.

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Оказалось, что в коридоре одной из квартир произошло возгорание личных вещей на площади 5 квадратных метров. В 7:10 пожар был ликвидирован. Во время тушения пожара в жилой комнате квартиры на полу обнаружили тело мужского пола. Данные погибшего и обстоятельства пожара устанавливаются.

Напомним, в Киевской области в понедельник, 26 декабря, действуют экстренные отключения света. Стабилизационные графики в Киеве и Киевской области пока не действуют, сообщает ДТЭК.

В Киеве – новые графики отключений света

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