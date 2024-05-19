В Киеве вспыхнул пожар: над Троещиной – черный столб дыма (видео)

В Киеве произошло возгорание в частном секторе.

В Деснянском районе Киева утром 19 мая произошел пожар – густой столб черного дыма был замечен над частным сектором на Троещине.

Видео распространили местные паблики.

По словам очевидцев, возгорание произошло в доме.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате пожара. ГСЧС Киева пока не комментировала информацию о пожаре и его причинах.

Напомним, в ночь на 19 мая оккупанты атаковали Киевщину дронами – какие последствия.

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