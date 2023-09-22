В Киеве вспыхнул большой пожар: что горело и какие последствия (фото, видео)

В Киеве загорелся большой пожар утром 22 сентября на ул. Радужной, 25. Очевидцы рассказали, что горел магазин техники, а в ГСЧС уточнили, что речь идет о сервисе бытовой техники.

Об этом сообщили свидетели происшествия в Сети и ГСЧС Киева.

В соцсетях утром появилось видео, как в Днепровском районе Киева посреди деревьев и построек поднимается пламя с облаком темного дыма.

Также читайте В Киеве мужчина в роддоме обокрал беременную женщину: новые подробности и фото

Позже чрезвычайники проинформировали, что огонь возник на ул. Радужный, 25 в офисном помещении, а именно в одноэтажном помещении сервиса бытовой техники.

"Вызов о пожаре в Службу спасения поступил в 06:14, а в 07:42 пожар на площади 250 кв. м ликвидирован", — отметили в ГСЧС.

С огнем боролись 25 спасателей и шесть единиц техники.

Обошлось без жертв и пострадавших. Причину и обстоятельства пожара устанавливают правоохранительные органы.

Масштабный пожар на Радужной в Киеве: что горело

Пожар в Киеве на улице Радужной / Фото: Управление ГСЧС Киева

Пожар в Киеве на улице Радужной / Фото: Управление ГСЧС Киева

Пожар в Киеве на улице Радужной / Фото: Управление ГСЧС Киева

Напомним, 21 сентября в результате ракетной атаки по Киевщине произошло возгорание на территории частного предприятия. Это произошло из-за падения обломков сбитой ракеты. Спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки.

Читайте также: