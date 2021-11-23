В Киеве вслед за общественным транспортом планируют поднять цену на такси: названа причина подорожания

Предварительно цена на услугу вырастет на 40%.

В Киеве поднимут цены на такси. Подорожание связано с повышением уровня комфорта в такси для пассажиров. Водители вынуждены преимущественно за свой счет поддерживать авто в порядке, а соответствующее повышение цены будет предусматривать и рост зарплат таксистов.

Об этом заявил глава профсоюза таксистов столицы Валентин Голубев.

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По его словам, сегодня один километр поездки в такси стоит около шести гривен. По новому тарифу стоимость вырастет до 10 гривен для машин эконом-класса. В общей сложности одна поездка на 10 километров повысится в цене сразу на 40 гривен.

Голубев объясняет, что такое подорожание предполагает повышение зарплат водителям и удобные условия для того, чтобы те могли поддерживать авто в хорошем состоянии, комфортном для пассажиров. Глава профсоюза таксистов Киева также отмечает, что возникает вопрос о создании законопроекта о такси, в котором пропишут основные понятия безопасности пассажиров.

"Есть такое понятие как базовая цена, и эта базовая цена должна подняться примерно на 40%, для того чтобы на сегодняшний день обеспечить водителю комфортный заработок и условия, а также для того чтобы он мог поддерживать свой автомобиль в хорошем состоянии... Повышение уровня комфорта в такси начнется тогда, когда мы сядем за стол переговоров с такими компаниями как Uber, Bolt, Uklon, и напишем нормальный законопроект. Потому что все, что предлагалось ранее, было не совсем то, что нужно. Обеспечить безопасность пассажира – наша самая главная задача", – подчеркнул Голубев.

Глава профсоюза таксистов Киева отметил, что цены могут вырасти и раньше, в случае роста цен на топливо.

"Сейчас обычный таксист тратит 3-4 тысяч гривен только на топливо", — подчеркнул Голубев.

Напомним, Киевсовет принял решение существенно повысить стоимость проезда в общественном транспорте — в 2,5 раза, то есть с 8 до 20 грн. Для владельцев "карточки киевлянина" будет дешевле — 12 гривен. Впоследствии появилась информация о том, что вслед за общественным транспортом могут подорожать и маршрутки.

Киевлян такая новость возмутила, поэтому несколько десятков жителей столицы вышли на протест под городской совет Киева. И хотя мэр города Виталий Кличко сообщил об отсрочке такого удорожания до конца отопительного сезона, участники акции потребовали показать формулу, по которой определяли новую цену на проезд.

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