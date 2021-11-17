В Киеве вслед за общественным транспортом может подорожать проезд в маршрутках

В Киеве вслед за общественным транспортом может подорожать проезд в маршрутках

Окончательного решения о подорожании стоимости проезда пока нет.

В Киеве вслед за общественным транспортом могут подорожать маршрутки.

Киевская городская государственная администрация 16 ноября сообщила о том, что с 1 января 2022 года в Киеве может существенно подорожать проезд в общественном транспорте. Разовая поездка в метро, коммунальных автобусах, трамваях и троллейбусах может подорожать в два с половиной раза – до 20 гривен.

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В то же время, в КГГА отмечают, что пока продолжаются общественные обсуждения нового тарифа и он окончательно не утвержден.

Окончательного решения еще нет

В то же время у столичных частных перевозчиков окончательного решения относительно удорожания стоимости проезда тоже пока нет.

В Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области говорят, что нужно дождаться, когда состоятся общественные обсуждения намерений властей по повышению стоимости проезда. Об этом пишет "Сегодня".

"Окончательного решения относительно подорожания стоимости проезда пока нет. Новые расценки озвучены заранее. На вопрос, будут ли поднимать стоимость проезда в частных маршрутках, пока сложно ответить. Будем смотреть по ситуации. Многое зависит от того, какие требования к перевозчикам будут выставлять городские власти и какой будет окончательная стоимость проезда в КП "Киевпасстранс", – сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

Этот вопрос будут обсуждать ближе к 1 января и будут принимать решение.

"Раньше все было наоборот"

В то же время во Всеукраинском объединении перевозчиков отмечают, что раньше все было наоборот: сначала в Киеве дорожал проезд в маршрутках, а затем в коммунальном транспорте.

"В этом была логика, поскольку коммунальный транспорт дотируется от города и получает всевозможные субвенции из бюджета. А частные маршрутки городские власти всячески обходят. Удорожание транспорта неизбежно – все дорожает: горючее, запчасти, электроэнергия. Но то, что город решил поднять стоимость проезда сразу в 2,5 раза, мягко говоря, шокировало всех", – заявил глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский.

По его словам, если власти все же установят такие тарифы на проезд, то маршрутки будут однозначно тоже дорожать.

"Это неизбежно. Маршрутки будут дорожать. А что остается перевозчикам? Они покупают за собственные средства транспорт, несут на себе всю финансовую нагрузку. Они просто не могут быть альтруистами и работать в убыток себе. Но мне кажется, что городские власти манипулируют цифрами. И пока что неизвестно, для чего это делается. Я предполагаю, что будет заявлена другая стоимость: меньше 20 гривен", – говорит Житинский.

"Коммунальные предприятия убыточны, а их руководители достаточно состоятельны"

Глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков советует руководителям коммунального транспорта Киева честно отчитываться о своей работе перед общественностью, пишет "Сегодня".

"У нас парадоксальная ситуация. Коммунальные предприятия убыточны, а их руководители достаточно состоятельные люди. Транспортная коммунальная сфера очень непрозрачна. Фактически невозможно объяснить, откуда и как они формируют тарифы... Судите сами, за деньги киевлян – налогоплательщиков – покупается новый транспорт, цена которого в несколько раз выше, чем на рынке, за деньги киевлян этот транспорт дотируется, а тут еще и проезд для киевлян будет выше даже, чем на частных маршрутках. Это просто абсурд", – говорит Игорь Житинский.

Как сэкономить на стоимости проезда в общественном транспорте в Киеве от 1 января 2022 года:

Для владельцев "Карты киевлянина" проезд будет стоить 12 гривен, независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

проезд будет стоить 12 гривен, независимо от количества поездок (при отсутствии льгот). При покупке одновременно 50 поездок (электронный билет) тариф уменьшается на 5 гривен – одна поездка будет стоить 15 гривен, а все 50 поездок – 750 гривен. Общая экономия за приобретение 50 поездок – 250 гривен.

При пополнении электронного билета на меньшее количество поездок будут действовать скидки.

Можно приобрести месячные проездные билеты со скидками. Одна поездка будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.

Остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24, 48 и 72 часа.

В КГГА уточнили, что "город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения".

В то же время " ныне киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн (тариф на покупку от 50 поездок — ред.) и некоторое время пользоваться транспортом по старым ценам ".

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