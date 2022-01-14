В Киеве вскоре демонтируют елку на Софийской площади: когда можно посетить локацию

Киевляне и гости столицы на этих выходных могут успеть полюбоваться елкой.
В Киеве на следующей неделе, 17 января, начнут демонтировать праздничную локацию на Софийской площади, где расположена главная елка страны.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Киевляне и гости столицы в эти выходные могут успеть полюбоваться елкой, посетить праздничную ярмарку, каток, карусель и фудкорты.
Отметим, что новогодние локации на Контрактовой площади и около Арки дружбы народов будут работать до 23 января.
Напомним, что по традиции на Крещение, 19 января, киевляне погружаются в проруби. В столице в этом году подготовят 15 локаций, где можно купаться безопасно. Там установят биотуалеты, кабинки для переодевания, а также будут дежурить медики и спасатели.
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