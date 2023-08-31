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В Киеве всего за 4 дня зафиксировали 11 температурных рекордов

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Киеве всего за 4 дня зафиксировали 11 температурных рекордов

Жара / Фото: Associated Press

Ночь на среду, 30 августа, в столице оказалась самой теплой с 1956 года.

В среду, 30 августа, в Киеве в очередной раз были зафиксированы два температурных рекорда. Всего за четыре дня подсчитали 11 рекордов.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений, ночь на среду в столице оказалась самой теплой. Температура не опустилась ниже 21,4°С. Предыдущее рекордное значение 1956 превышено на 2,0°С.

А среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день и составила +26,4°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1992 года на 0,6°С, а климатическую норму – на 8,4°С.

Напомним, синоптики удивили прогнозу, какой погода будет в сентябре.

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Дата публикации
Просмотры
102
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