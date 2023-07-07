В Киеве все желающие могут пройти обучение по подготовке к национальному сопротивлению

Обучение для гражданского населения будут проходить в группах по нескольким направлениям.

В Киеве объявили запись всех желающих на однодневное безвозмездное обучение по подготовке к национальному сопротивлению. Занятия будут проводить в сформированных учебных группах по нескольким направлениям.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Михаил Щербина.

Обучение для гражданского населения будет длиться шесть часов. Проводить обучение будут работники Департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры, имеющие достаточный уровень подготовки.

Обучение будут проводить по следующим направлениям:

основы минно-взрывной безопасности: правила обращения с взрывоопасными предметами;

стрелковая подготовка: как обращаться с огнестрельным оружием;

защита от оружия массового поражения действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

Желающие пройти обучение по подготовке к национальному сопротивлению должны заполнить регистрационную форму.

Место проведения обучения будет сообщено каждому участнику лично. Для удобства обучения будут проходить в рабочие и выходные дни.

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"Чем больше людей пройдет хотя бы начальную, базовую подготовку по действиям в условиях военной агрессии, тем более устойчивыми и осведомленными они будут становиться, и меньше среди нас будет потерь. Потому что подготовлен – значит защищен", – отметил Михаил Щербина.

Напомним, в России был разработан 5-дневный учебный курс для старшеклассников, в рамках которого их подготовят для участия в военных действиях в качестве солдат мотострелковых войск.

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