В Киеве все чаще взрываются туристические газовые плитки: как ими правильно пользоваться, чтобы не сгореть

При взрыве газового баллона в опасности не только жильцы квартиры, но и соседи и даже прохожие.

В Украине из-за обстрелов российских оккупационных войск, которые значительно повредили критическую инфраструктуру, что привело к вынужденным отключениям света, увеличилось количество взрывов газа в многоэтажках, в частности, в Киеве. Все из-за того, что жильцы начали массово использовать портативные газовые плитки и горелки, не соблюдая технику безопасности, что в итоге и приводит к трагедиям с роковыми последствиями.

ТСН.ua. рассказывает, как правильно пользоваться автономными газовыми плитками и баллонами к ним.

Что нужно знать о туристических газовых плитках

Портативная газовая горелка-плитка выглядят по разному, но традиционно состоит из одной конфорки и баллона с газом. В настоящее время рынок активно предлагает газовые горелки, мол, это не дорого и при отключениях света, такой предмет может быть полезным для приготовления пищи или подогрева воды.

Но продавцы часто не говорят, что если в доме нет электрической плиты, горелка не лучший вариант по нескольким причинам:

Одна конфорка.

Конструкция не рассчитана на использование посуды большого литража.

Малый объем топлива (3–5 литров).

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Поэтому, если в доме нет электрической плиты, такой горелкой можно только вскипятить чайник или пожарить яичницу.

Кроме того, газовые баллоны относятся к источникам повышенной опасности. Используя туристические газовые плитки надо быть крайне внимательными и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Правила безопасности

Хранить баллоны следует в специальных хорошо проветриваемых помещениях, а также на открытом воздухе при условии их защиты от солнечных лучей и действия атмосферных осадков. Температура воздуха в помещении, где установлены баллоны с газом, должна быть не выше 45 °С.

Если баллон стоял на морозе, газ в нем находится в сжиженном состоянии. Если баллон внести в тепло сразу, содержащийся в нем газ быстро перейдет в газообразное состояние и сильно расширится. Рост давления может разорвать баллон, поскольку газ легко загорается.

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Само помещение, где используется такая плитка с баллоном, нужно проветривать. Сжиженный газ вдвое тяжелее воздуха и потому скапливается в низких не проветриваемых местах.

В помещениях для хранения баллонов с газами должны быть установлены приборы, сигнализирующие о возникновении опасной концентрации газа.

В жилых домах или квартирах во время их размещения следует понимать, что ставить их можно не ближе 0,5 м от газовой плиты, 1 м от нагревательных приборов.

Если вентиль закрыт недостаточно хорошо, газ начинает выходить и заполнять помещение. В результате любая искра, даже случайная, может привести к взрыву и пожару.

Нельзя оставлять включенным газовый прибор без присмотра – особенно на ночь. Кроме того, помещение, где установлены работающие газовые приборы, запрещено использовать для сна и отдыха.

Запрещается использовать газовые плиты для отопления помещений. Самостоятельно ремонтировать и подключать газовый прибор тоже нельзя.

Запрещается использовать баллоны, у которых истек срок периодического осмотра, отсутствуют установленные клейма, неисправные вентили, поврежденный корпус, окрас и надписи не отвечают требованиям.

Рекомендуется использовать в газовом баллоне изобутан. Он наиболее безопасен. Время от времени в баллоне нужно обновлять запасы голубого топлива. Сделать это можно в несколько способов:

Купить новый уже заправленный баллон

Обменять пустой баллон на заправленный

Обратиться на заправочную станцию

В случае если отсутствуют навыки, самостоятельно заменять не рекомендуется!

Правила безопасности при отключении света

В ГСЧС советуют украинцам, если пропал свет, выключить все электроприборы. Особенно это касается обогревательного оборудования и электроплит. Тоже нужно сделать, когда выходите из дома

Если использовалось газовое оборудование или открытый огонь, нужно убедиться, что оно погашено и не горит.

Также Государственная служба Украины по вопросам труда отмечает коллективную безопасность в многоквартирных домах. К примеру, если сосед установил резервуар с горючим в квартире с несоблюдением правил безопасности, о ситуации следует сообщить специалистам.

К слову, в Киеве утром 14 ноября в доме на жилом массиве Виноградарь вспыхнул пожар из-за взрыва газа. В Сети сообщают, что, предварительно, во время утреннего отключения света жильцы дома грели пищу на газовом баллоне, после выключения произошел взрыв и сильный пожар в многоэтажке.

В комментариях к опубликованным видео люди пишут, что, оказалось, что в этом ЖК все еще нет отопления, а на верхних этажах еще и плохое давление воды.

Напомним, в многоэтажке в Софиевском Борщаговке под Киевом погибли три человека в результате отравления угарным газом. Как рассказали жильцы дома, где произошла трагедия, одного из соседей спасло только то, что в его квартире стоял детектор газа с сигнализацией. Мужчина проснулся и успел проветрить квартиру.

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