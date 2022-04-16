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В Киеве временно запустили автобус в Пущу-Водицу

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В Киеве временно запустили автобус в Пущу-Водицу

Оболонская районная в городе Киеве государственная администрация

Автобус будет курсировать от станции метро "Почайна" в Пущу-Водицу.

С сегодняшнего дня, 16 апреля, в Киеве заработал автобусный маршрут № 12Т от ст. м. "Почайна" в Пущу-Водицу (5 линия).

Маршрут организован временно вместо трамвайного маршрута, который пока не работает из-за повреждения путей.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"В настоящее время в Пуще-Водице продолжаются работы по разминированию. Поэтому призываю без необходимости не посещать эту местность. В первую очередь это ваша безопасность и сохранившаяся жизнь", — подчеркнул он.

Актуальный график движения городского транспорта можно посмотреть в приложении "Киев цифровой".

Напомним, в Киеве тарифы на горячую воду власти не будут повышать до лета.

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