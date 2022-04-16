В Киеве временно запустили автобус в Пущу-Водицу

Автобус будет курсировать от станции метро "Почайна" в Пущу-Водицу.
С сегодняшнего дня, 16 апреля, в Киеве заработал автобусный маршрут № 12Т от ст. м. "Почайна" в Пущу-Водицу (5 линия).
Маршрут организован временно вместо трамвайного маршрута, который пока не работает из-за повреждения путей.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"В настоящее время в Пуще-Водице продолжаются работы по разминированию. Поэтому призываю без необходимости не посещать эту местность. В первую очередь это ваша безопасность и сохранившаяся жизнь", — подчеркнул он.
Актуальный график движения городского транспорта можно посмотреть в приложении "Киев цифровой".
Напомним, в Киеве тарифы на горячую воду власти не будут повышать до лета.
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