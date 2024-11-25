В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха: что советуют горожанам

Состояние воздуха в Киеве временно ухудшилось. В Дарницком и Днепровском районах фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли).

Об этом сообщает КМВА.

В Киеве ухудшилось качество воздуха / Фото: SaveEcoBot

Подробности

На киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:

проспект Европейского Союза, 64-Г – общий индекс качества воздуха – 39 (низкий уровень загрязненности)

ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха – 48 (низкий уровень)

ул. Туровская, 28 – индекс качества 18 (низкий уровень загрязненности)

проспект Берестейский, 97 – индекс качества 31 (низкий уровень загрязненности).

ул. Китаевская, 22 – индекс качества 35 (низкий уровень загрязненности).

ул. Харьковское шоссе, 7/1 – индекс качества 82 (высокий уровень).

ул. Архитектора Вербицкого, 26 – индекс качества воздуха 77 (высокий уровень).

В условиях ухудшения воздуха медики советуют жителям:

Не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна; Отказаться от физической активности на открытом воздухе; Пить много воды.

Напомним, 7 ноября стало известно, что на Украину надвигается облако грязного воздуха. В столице Украины зафиксировано временное ухудшение состояния воздуха. Речь шла о среднем уровне загрязненности воздуха в Киеве.

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