В Киеве временно приспустили самый большой флаг Украины: в чем причина

Высота флагштока составляет почти 90 метров, его вес – 32 тонны. Само полотнище имеет размер 16 на 24 метра.

В Киеве временно приспустили самый большой флаг Украины, расположенный на Печерских холмах.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Причиной такого решения стало ухудшение погодных условий. В столице ожидается сильный ветер и непогода, поэтому во избежание повреждения полотнища флаг останется приспущенным к улучшению погоды.

"Чтобы уберечь полотнище от повреждений, флаг останется приспущенным к улучшению погодных условий", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве поклонник пригласил женщину на свидание и ограбил.

Читайте также: