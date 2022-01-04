В Киеве временно отменят некоторые рейсы городской электрички: список

Рейсы будут отменены 4-5 января.

В Киеве на два дня, 4-5 января 2022, отменят несколько рейсов городской электрички.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевпасстранса".

Временная отмена некоторых рейсов объясняется техническими причинами.

Список отмененных рессов городской электрички:

4 января (вечер):

№7416,

№7423,

№7424,

№7431.

5 января (утро) :

№7307,

№7308,

№7315,

№7316.

Как сообщалось, теперь вход в терминалы Международного аэропорта "Борисполь" свободен для входа желающих. Ранее из-за пандемии COVID-19 в помещения впускали только пассажиров.

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