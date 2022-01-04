Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Киеве временно отменят некоторые рейсы городской электрички: список

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве временно отменят некоторые рейсы городской электрички: список

УНИАН

Рейсы будут отменены 4-5 января.

В Киеве на два дня, 4-5 января 2022, отменят несколько рейсов городской электрички.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевпасстранса".

Временная отмена некоторых рейсов объясняется техническими причинами.

Список отмененных рессов городской электрички:

4 января (вечер):

  • №7416,
  • №7423,
  • №7424,
  • №7431.

5 января (утро) :

  • №7307,
  • №7308,
  • №7315,
  • №7316.

Как сообщалось, теперь вход в терминалы Международного аэропорта "Борисполь" свободен для входа желающих. Ранее из-за пандемии COVID-19 в помещения впускали только пассажиров.

Читайте также:

Следующая публикация