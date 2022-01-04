В Киеве временно отменят некоторые рейсы городской электрички: список

Рейсы будут отменены 4-5 января.
В Киеве на два дня, 4-5 января 2022, отменят несколько рейсов городской электрички.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевпасстранса".
Временная отмена некоторых рейсов объясняется техническими причинами.
Список отмененных рессов городской электрички:
4 января (вечер):
- №7416,
- №7423,
- №7424,
- №7431.
5 января (утро) :
- №7307,
- №7308,
- №7315,
- №7316.
Как сообщалось, теперь вход в терминалы Международного аэропорта "Борисполь" свободен для входа желающих. Ранее из-за пандемии COVID-19 в помещения впускали только пассажиров.
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