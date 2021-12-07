В Киеве временно отменят некоторые рейсы городской электрички: список

Рейсы отменяют 8, 9, 10 декабря 2021 года с 9:00 до 18:00.
В Киеве в связи с проведением ремонтных работ на станции "Почайна" временно отменяют курсирование некоторых рейсов городской электрички.
Об этом информирует "Киевпасстранс".
Рейсы отменяют 8, 9, 10 декабря 2021 года с 9:00 до 18:00.
Список:
- №7410 Борщаговка – Дарница;
- №7414 Борщаговка – Дарница;
- №7416 Борщаговка – Дарница;
- №7418 Борщаговка – Дарница;
- №7419/7420 Дарница – Дарница;
- №7421/7422 Дарница – Дарница;
- №7502 Почайна – Дарница;
- №7413 Дарница – Киев-Волынский;
- №7507 Троещина – Почайная.
Также меняется маршрут следования электропоездов:
- №7328 Киев-Волынский – Дарница;
- №7409 Дарница – Киев-Волынский.
Напомним, метро в Киеве во вторник, 7 декабря, будет работать дольше, но три станции закроют.
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