В Киеве временно отменят некоторые рейсы городской электрички: список

Рейсы отменяют 8, 9, 10 декабря 2021 года с 9:00 до 18:00.

В Киеве в связи с проведением ремонтных работ на станции "Почайна" временно отменяют курсирование некоторых рейсов городской электрички.

Об этом информирует "Киевпасстранс".

Рейсы отменяют 8, 9, 10 декабря 2021 года с 9:00 до 18:00.

Список:

№7410 Борщаговка – Дарница;

№7414 Борщаговка – Дарница;

№7416 Борщаговка – Дарница;

№7418 Борщаговка – Дарница;

№7419/7420 Дарница – Дарница;

№7421/7422 Дарница – Дарница;

№7502 Почайна – Дарница;

№7413 Дарница – Киев-Волынский;

№7507 Троещина – Почайная.

Также меняется маршрут следования электропоездов:

№7328 Киев-Волынский – Дарница;

№7409 Дарница – Киев-Волынский.

Напомним, метро в Киеве во вторник, 7 декабря, будет работать дольше, но три станции закроют.

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