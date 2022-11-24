В Киеве временно не будут работать трамваи: список маршрутов

Электротранспорт заменят автобусы.
В четверг, 24 ноября, в Киеве временно не будут работать трамваи. Вместо них на семи трамвайных маршрутах будут курсировать автобусы.
Об этом сообщили в КГГА.
Автобусы курсируют по маршрутам:
- № 1 "Михайловская Борщаговка – ул. Старовокзальная"
- № 3 "ст. Ромена Ролана – ул. Старовокзальная"
- № 12 "Пущая Водица – пл. Шевченко"
- № 14 "Отрадный массив – пл. Контрактовая"
- № 18 "пл. Контрактовая – ул. Старовокзальная"
- № 19 "пл. Шевченко – пл. Контрактовая"
- № 28 "ул. Милославская – пл. Дарницкая"
Напомним, поезда столичного метро будут курсировать с интервалом около 10 минут из-за повреждений энергосистемы страны, нанесенных российскими обстрелами. Такой график движения был применен с 23 ноября.