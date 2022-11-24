Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве временно не будут работать трамваи: список маршрутов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
466
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве временно не будут работать трамваи: список маршрутов

Фото: Pexels

Электротранспорт заменят автобусы.

В четверг, 24 ноября, в Киеве временно не будут работать трамваи. Вместо них на семи трамвайных маршрутах будут курсировать автобусы.

Об этом сообщили в КГГА.

Автобусы курсируют по маршрутам:

  • № 1 "Михайловская Борщаговка – ул. Старовокзальная"
  • № 3 "ст. Ромена Ролана – ул. Старовокзальная"
  • № 12 "Пущая Водица – пл. Шевченко"
  • № 14 "Отрадный массив – пл. Контрактовая"
  • № 18 "пл. Контрактовая – ул. Старовокзальная"
  • № 19 "пл. Шевченко – пл. Контрактовая"
  • № 28 "ул. Милославская – пл. Дарницкая"

Напомним, поезда столичного метро будут курсировать с интервалом около 10 минут из-за повреждений энергосистемы страны, нанесенных российскими обстрелами. Такой график движения был применен с 23 ноября.

Украина без света, в результате вчерашнего обстрела пострадало более 50 человек – Главные новости

Украина без света, в результате вчерашнего обстрела пострадало более 50 человек – Главные новости

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
466
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация