В Киеве временно не будут работать трамваи: список маршрутов

В четверг, 24 ноября, в Киеве временно не будут работать трамваи. Вместо них на семи трамвайных маршрутах будут курсировать автобусы.

Об этом сообщили в КГГА.

Автобусы курсируют по маршрутам:

№ 1 "Михайловская Борщаговка – ул. Старовокзальная"

№ 3 "ст. Ромена Ролана – ул. Старовокзальная"

№ 12 "Пущая Водица – пл. Шевченко"

№ 14 "Отрадный массив – пл. Контрактовая"

№ 18 "пл. Контрактовая – ул. Старовокзальная"

№ 19 "пл. Шевченко – пл. Контрактовая"

№ 28 "ул. Милославская – пл. Дарницкая"

Напомним, поезда столичного метро будут курсировать с интервалом около 10 минут из-за повреждений энергосистемы страны, нанесенных российскими обстрелами. Такой график движения был применен с 23 ноября.